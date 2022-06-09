Liverpool efsanesi Divock Origi takımdan ayrıldı! Yeni adresi Milan olabilir
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Jürgen Klopp'un 'efsane' dediği Divock Origi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Origi'nin yeni adresinin Serie A ekiplerinden Milan olacağı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, ay sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı milli futbolcu Divock Origi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 8 yıl önce takıma katılan 27 yaşındaki Origi'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtildi.
Origi, 2014'te 10 milyon sterlin bonservis bedeliyle Lille'den Liverpool'a transfer olmuştu. Belçikalı forvet, daha sonra birer sezon Lille ve Wolfsburg'da kiralık olarak oynamıştı.
Birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadığı Liverpool'da 175 maça çıkan Origi, 41 gol attı.
Ayrıca ay sonunda sözleşmeleri bitecek Loris Karius, Sheyi Ojo ve Ben Woodburn'ün de takımdan ayrılacağı kaydedildi. Menajer Jürgen Klopp geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla futbolcusunu kulübün efsaneleri arasında göstermişti.
Divock Origi will leave the club when his contract expires at the end of June.— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022
Thank you for an incredible eight years of service and leaving us with so many special memories. @DivockOrigi, Liverpool legend pic.twitter.com/lkQsNKANVp
YENİ ADRESİ İTALYA SERIE A
İngiltere'den ayrılan 27 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Serie A olacak. İtalyan basınına göre Milan, sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Origi için tüm sözleşmeleri hazırladı.
Liverpool ile sözleşmesi biten oyuncu bu sezon 17 maça çıktı, 6 gol kaydetti. Kırmızılar'da düzenli forma istikrarı yakalayamayan Origi, 2017-2018 sezonunda Wolfsburg'a kiralanmıştı.
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