Liverpool, Everton'a şans tanımadı
Liverpool derbiyi 4-1 kazandı ve 31 puana ulaştı. Everton ise 15 puanda kaldı.
Premier Lig'de 14. hafta Merseyside derbisine sahne oldu.
Liverpool, Goodison Park'ta Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'a konuk oldu.
Jordan Henderson, Andrew Robertson tarafından kendisine gönderilen pası güzel bir şekilde kontrol etti. Kaptan ceza sahası dışından çektiği muhteşem şutla Liverpool'u 9. dakikada 1-0 öne geçirdi.
Liverpool'da Mohamed Salah farkı ikiye çıkardı: 0-2
Everton 38'de rakibine karşılık verdi. Richarlison'un pasında Alisson Becker ile karşı karşıya kalan Demarai Gray topu ağlarla buluşturdu: 1-2
İlk yarı Liverpool'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
64'te Mohamed Salah ceza sahası içinden muhteşem bir şutla Jordan Pickford'ı avladı ve farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3
Karşılaşmaya son noktayı Diogo Jota koydu. Portekizli yıldız 79'da ceza sahası içinde topu kontrol etti ve topu ağlarla buluşturdu.
Liverpool derbiyi 4-1 kazandı ve 31 puana ulaştı. Everton ise 15 puanda kaldı.
Milli futbolcu Cenk Tosun ise 85'te Gray'in yerine oyuna dahil oldu.
PREMIER LİG'DE GÜNÜN SONUÇLARI
Southampton 2-2 Leicester City
Watford 1-2 Chelsea
West Ham 1-1 Brighton
Wolves 0-0 Burnley
Aston Villa 1-2 Manchester City
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- 'Siz izin vermeden söyler miyim?'
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
- Merkez'den döviz kuruna müdahale
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti
- Asgari ücretteki en büyük beklentiyi açıkladı
- 'Damat'a yakın isim! İşte yeni bakan
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Ek gösterge zammı kabul edildi
- MHP'den Yavaş'a bir tehdit daha