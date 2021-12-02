Liverpool, Everton'a şans tanımadı

02 Aralık 2021 Perşembe, 07:23

Premier Lig'de 14. hafta Merseyside derbisine sahne oldu.

Liverpool, Goodison Park'ta Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'a konuk oldu.

Jordan Henderson, Andrew Robertson tarafından kendisine gönderilen pası güzel bir şekilde kontrol etti. Kaptan ceza sahası dışından çektiği muhteşem şutla Liverpool'u 9. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Liverpool'da Mohamed Salah farkı ikiye çıkardı: 0-2

Everton 38'de rakibine karşılık verdi. Richarlison'un pasında Alisson Becker ile karşı karşıya kalan Demarai Gray topu ağlarla buluşturdu: 1-2

İlk yarı Liverpool'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

64'te Mohamed Salah ceza sahası içinden muhteşem bir şutla Jordan Pickford'ı avladı ve farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3

Karşılaşmaya son noktayı Diogo Jota koydu. Portekizli yıldız 79'da ceza sahası içinde topu kontrol etti ve topu ağlarla buluşturdu.

Liverpool derbiyi 4-1 kazandı ve 31 puana ulaştı. Everton ise 15 puanda kaldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun ise 85'te Gray'in yerine oyuna dahil oldu.

PREMIER LİG'DE GÜNÜN SONUÇLARI

Southampton 2-2 Leicester City

Watford 1-2 Chelsea

West Ham 1-1 Brighton

Wolves 0-0 Burnley

Aston Villa 1-2 Manchester City