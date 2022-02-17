Liverpool, Giuseppe Mazza'da Inter'i devirdi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza'da başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak çeyrek finali için avantajlı skoru alan taraf oldu.
Mücadelenin ilk yarısında iki takım da savunmalarında neredeyse hiç hata yapmadı. Özellikle Dzeko - Van Dijk eşleşmesi seyir zeyki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Inter savunmasında da Skriniar'ın önderliğinde savunmaların hata yapmadığı ve her iki takımın da isabetli bir şut çıkaramadığı bir ilk yarı oynandı.
İlk yarıda akılda kalen en önemli an ise 16. dakikada Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
İKİNCİ YARIDA LIVERPOOL FARKI
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Inter oldu. Liverpool, top kontrolünü rakibe bırakarak kalesinde poziyon görmeyi göze aldı ve oyunu kontra atağa çevirdi. Inter ise Dzeko'yu ceza sahasında topla buluşturmakta zorlanırken Liverpool aradığı golü bulan taraf oldu.
75. dakikada kullanılan kornere ön direğin çaprazına doğru koşan Firmino, kafayla uzak direğe topu gönderdi ve maçtaki sessizliği bozdu.
Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Salah, Giuseppe Meazza'da takımını 2-0 öne geçirerek adeta galibiyeti ilan etti.
Deplasman golü kuralı olmadan oynanan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkacak olan takımı belirleyecek rövanş karşılaşması 8 Mart'ta Anfield'da oynanacak.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Faturalardaki artıştan AKP sorumlu tutuldu
- Kayyum rektör üniversiteye vakıf kurdu
- İttifaklar, temsiller ve adlandırmalar
- İğneli Fırça
- İnsan kaçırma, şimdi de taciz
- Enerjide ekonomik çözüme yönelmeli - Halit PAYZA
- Siyasal İslam ve cumhuriyet laikliği - Osman Selim KOCAHANOĞLU
- Çıkış kapısı kamucu politika - Nazım MUTLU
- Katiller tatilde gazeteciler hapiste
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!