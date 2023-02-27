Liverpool ile Everton'dan depremzedelere destek

İngiltere Premier Lig'de 13 Şubat'ta oynanan Liverpool - Everton karşılaşmasında futbolcuların giydiği formalar depremzedelere destek amacıyla açık artırmaya sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 22:19
Liverpool ile Everton'dan depremzedelere destek
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından İngiltere Premier Lig kulüpleri Liverpool ve Everton'dan depremzedelere destek geldi.

FORMA GELİRLERİ DEPREMZEDELERE

İki takımın 13 Şubat'ta oynadığı maçta futbolcuların giydiği formalar, geliri depremzedelere aktarılmak üzere açık artırmayla satışa çıkartıldı.

Söz konusu mücadeleyi Liverpool, Mohamed Salah ve Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.


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