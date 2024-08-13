Adı Liverpool ile anılıyordu: Martin Zubimendi'den transfer kararı!

Adı transferde Liverpool ile anılan İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Sociedad'ın 25 yaşındaki oyuncusu Martin Zubimendi'nin takımda kalmaya karar verdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 09:27
Adı Liverpool ile anılıyordu: Martin Zubimendi'den transfer kararı!
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İngiltere Premier Lig'in devlerinden Liverpool'un istediği 25 yaşındaki İspanyol orta saha Martin Zubimendi'nin, transfer kararını verdiği ileri sürüldü.

ZUBİMENDİ'DEN LİVERPOOL KARARI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Zubimendi, Liverpool'un yüksek maaş teklifine rağmen Real Sociedad'a karşı olan sevgisi sebebiyle takımda kalma kararı aldı.

188 MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Sociedad'ın altyapısından yetişen futbolcu, 2020 yılında yükseldiği A Takım formasıyla toplam 188 resmi maçta forma giydi ve 8 gol 7 asistlik katkı verdi.


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