Liverpool maçı öncesi flaş sakatlık: Arda Güler'in son durumu belli oldu!

İspanya La Liga’da lider Real Madrid, haftayı farklı galibiyetle tamamladı. Santiago Bernabeu’da oynanan maçta Valencia’yı ağırlayan Xabi Alonso’nun ekibi, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılıp puanını 30’a yükseltti.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe (2), Jude Bellingham ve Alvaro Carreras kaydetti. İspanyol devinde Arda Güler maça ilk 11’de başlarken Mbappe’nin ikinci golünde asisti yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Real Madrid iki değişiklikle başladı. Eduardo Camavinga ve Dani Ceballos oyuna dahil olurken Aurelien Tchouameni ve Arda Güler kenara geldi.

Maçın ilk yarısında ayak bileğini burkan ancak oyuna devam eden Arda Güler’in ilk müdahale sahada yapılırken milli futbolcunun sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu.

SON DURUMU BELLİ OLDU

AS gazetesinde yer alan habere göre; Arda Güler, Valencia maçının ikinci yarısına tedbir amaçlı başlamadı ve bu yüzden kenara geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde oynanacak Liverpool maçının düşünülerek bu kararın alındığı ve milli futbolcunun ciddi bir durumu olmadığı belirtildi. Arda Güler'in Liverpool karşılaşmasında sahada olmasının beklendiği ifade edildi.

Real Madrid’de Arda Güler bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 3 gol ve 6 asist kaydetti. 20 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm maçlara ilk 11’de başlarken La Liga’da sadece iki maçta oyuna sonradan dahil oldu ve diğer tüm mücadelelerde ilk 11’de yer aldı. Arda, bu sezon Real Madrid formasıyla 14 maçta sahaya çıktı.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonunun 4. haftası 4-5 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek. Devler Ligi’nde 3’te 3 yapan Real Madrid, 4 Kasım Salı günü deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.