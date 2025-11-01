Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid'li yıldızdan Arda Güler'e büyük övgü: 'Henüz çok genç ama...'

Real Madrid'li yıldızdan Arda Güler'e büyük övgü: 'Henüz çok genç ama...'

1.11.2025 09:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Real Madrid'li yıldızdan Arda Güler'e büyük övgü: 'Henüz çok genç ama...'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, milli futbolcumuz Arda Güler'in performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili konuştu.

Marca'ya konuşan Mbappe, bu sezon iyi bir uyum yakaladığı Arda Güler'le oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Fransız yıldız, "Arda Güler beni şaşırtmadı. Çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Henüz çok genç ama takıma yardımcı olmaya hazır. Yaşına göre sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Bernabeu'da taraftarların sevdiği sihirli bir dokunuşu var. Umarım böyle devam eder. Bizim için çok önemli olabilir. Onunla birlikte oynamaktan mutluyum" sözlerini sarf etti.

İKİ YILDIZIN PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 13 maçta süre bulan Kylian Mbappe, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.

İspanyol devinde Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle ilk 11'in önemli isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, çıktığı 13 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #kylian mbappe

İlgili Haberler

Arda Güler'den El Clasico sözleri: 'Barcelona'yı yenmek için savaşacağız'
Arda Güler'den El Clasico sözleri: 'Barcelona'yı yenmek için savaşacağız' Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kenan Yıldız'ın takımı Juventus'u 1-0 mağlup etti. Arda Güler, maçın ardından basın mensuplarına görüşlerini aktardı.
Arda Güler'den takım arkadaşına dikkat çeken sözler: Sosyal medyada gündem oldu!
Arda Güler'den takım arkadaşına dikkat çeken sözler: Sosyal medyada gündem oldu! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kenan Yıldız'ın takımı Juventus'u 1-0 mağlup etti. Mili futbolcu Arda Güler'in mücadelede takım arkadaşı Vinicius Jr.'a yaptığı hareket gündem oldu.
Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü!
Toni Kroos'tan Arda Güler övgüsü! Real Madrid'in eski futbolcularından Toni Kroos, Arda Güler ve Kylian Mbappe hakkında övgülerde bulundu.