Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:40

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Federasyon Kupası'nı kazanan Liverpool, tarihin 100. Community Shield maçında kupayı müzesine götürebilmek için Leicester şehrindeki King Power Stadı'nda mücadele edecek.

Mücadelenin başlama vuruşu, TSİ 19.00'da yapılacak. Karşılaşma cumartesi akşamı Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Son yıllarda aralarında büyük rekabet oluşan İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ve Alman Jürgen Klopp'un görev yaptığı Liverpool, yüksek seyir zevki vadeden Community Shield mücadelesinde sahne alacak.

Raheem Sterling, Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko ile vedalaşan, kadrosuna Erling Haaland ve Kalvin Phillips gibi iki önemli ismi katan Manchester City, kupayı 7. defa kazanmaya çalışacak.

Takımdan ayrılan Sadio Mane'nin boşluğunu Darwin Nunez ile dolduran Liverpool ise 2006'dan bu yana hasret kaldığı kupada 16. zaferinin peşinde olacak.