Fabio Carvalho resmen Liverpool'da

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:06

Liverpool, Fulham'ın genç yeteneği Fabio Carvalho'yu resmen renklerine bağladı.

On numara mevkisinde forma giyen oyuncu, 5.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi. Portekizli oyuncu, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

"STADYUMU AYAĞA KALDIRIR"

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp yeni transferleri hakkında; "Bir stadyumu tamamen ayağı kaldırabilecek kadar yetenekli bir oyuncu. Performanslarına kişiliğini koyuyor ve kendine hep güveniyor. Kesinlikle çok yönlü bir oyuncu, yaratıcılığı ve dinamizmi ile hücumda tehdit oluşturuyor" açıklamalarında bulundu.

19 yaşındaki Carvalho, Liverpool'un bu sezon öncesi Darwin Nunez ve Calvin Ramsay'in ardından 3. transferi oldu.

Portekizli 10 numara geçen sezon Fulham ile çıktığı 38 maçta 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.