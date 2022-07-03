Fabio Carvalho resmen Liverpool'da

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool 19 yaşındaki Fabio Carvalho, ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 16:06
Fabio Carvalho resmen Liverpool'da
Abone Ol google-news

Liverpool, Fulham'ın genç yeteneği Fabio Carvalho'yu resmen renklerine bağladı.

On numara mevkisinde forma giyen oyuncu, 5.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi. Portekizli oyuncu, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

"STADYUMU AYAĞA KALDIRIR"

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp yeni transferleri hakkında; "Bir stadyumu tamamen ayağı kaldırabilecek kadar yetenekli bir oyuncu. Performanslarına kişiliğini koyuyor ve kendine hep güveniyor. Kesinlikle çok yönlü bir oyuncu, yaratıcılığı ve dinamizmi ile hücumda tehdit oluşturuyor" açıklamalarında bulundu.

19 yaşındaki Carvalho, Liverpool'un bu sezon öncesi Darwin Nunez ve Calvin Ramsay'in ardından 3. transferi oldu.

Portekizli 10 numara geçen sezon Fulham ile çıktığı 38 maçta 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.


premier lig liverpool fabio carvalho
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler