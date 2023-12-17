Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 17. hafta maçında kendi sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 10:56
Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Liverpool, oynadığı son maçta Crystal Palace deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Manchester United ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'a 3-0 mağlup olmuştu.


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