Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda son şampiyon Real Madrid, geçen sezon finalde 1-0 mağlup ettiği Liverpool'un İngiltere'de konuğu olacak. Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool sahasında son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i ağırlayacak.
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
21 Şubat Salı günü (bu akşam) Anfield Road'da oynanacak olan Liverpool-Real Madrid maçı TSİ saat 23:00'te başlayacak.
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yöneteceği karşılaşma TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Liverpool, A Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve grubunu Napoli'nin arkasında 2'nci sırada tamamladı.
Real Madrid ise F Grubunu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve grubundan lider olarak çıktı.
İki takımın arasında oynanan son 6 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, deplasmandan iyi bir sonuç çıkarmanın peşinde.
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