Liverpool, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile şampiyonluk yarışında bulunan Liverpool, geriye düştüğü Southampton karşısında 3 puanı almasını bildi. Bu sonuçla İngiltere'de şampiyonluk yarışı son haftadaki maçlar ile belirlenecek.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.
Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, 27. dakikada Takumi Minamino ve 67. dakikada Joel Matip'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü 13. dakikada Nathan Redmond kaydetti.
Ligde lider Manchester City'nin 90, Liverpool'un 89 puanı bulunuyor.
Son hafta mücadelelerinde Manchester City sahasında Aston Villa'yı, Liverpool da Wolverhampton'ı ağırlayacak.
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