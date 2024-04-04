Liverpool - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:06

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:06

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Chris Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

LİVERPOOL - SHEFFİELD UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-1 mağlup etmişti.

Sheffield United ise kendi sahasında ağırladığı Fulham ile 3-3 berabere kalmıştı.