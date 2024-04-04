Liverpool - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:06
Liverpool - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Chris Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

LİVERPOOL - SHEFFİELD UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-1 mağlup etmişti.

Sheffield United ise kendi sahasında ağırladığı Fulham ile 3-3 berabere kalmıştı.


liverpool haberleri sheffield united haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı: 'Oosterwolde'ye ve İrfan Can'a formayı PFDK verdi'

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı: 'Oosterwolde'ye ve İrfan Can'a formayı PFDK verdi'
Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: 'Katliam talimatını kim verdi?'

Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: 'Katliam talimatını kim verdi?'
Fenerbahçe'ye iki kötü haber!

Fenerbahçe'ye iki kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Özerk bir cumhuriyet' demişti: Trabzonspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!

'Özerk bir cumhuriyet' demişti: Trabzonspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
Fenerbahçeli taraftardan Ali Koç'a sitem: 'Niye çağırdın bu kadar insanı?'

Fenerbahçeli taraftardan Ali Koç'a sitem: 'Niye çağırdın bu kadar insanı?'
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Filiz Akın'dan iyi haber geldi!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Filiz Akın'dan iyi haber geldi!
Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!
Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'

Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!