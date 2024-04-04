Liverpool - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Chris Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - SHEFFİELD UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 2-1 mağlup etmişti.
Sheffield United ise kendi sahasında ağırladığı Fulham ile 3-3 berabere kalmıştı.
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