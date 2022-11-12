Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, kendi sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 15:26
Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor.

Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Ralph Hasenhüttl ile yollarını ayıran Southampton'ı ağırlayacak.

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18:00'de başlayacak.

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligin 15. haftasında Tottenham deplasmanından 2-1'lik üstünlükle ayrılmıştı.

Southampton ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'a 4-1 mağlup olmuştu.


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