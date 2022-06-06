Liverpool takımdan ayrılacak Sadio Mane'nin yerine Darwin Nunez'i düşünüyor
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Bayern Münih'in ilgilendiği Sadio Mane'nin takımdan ayrılması halinde Benfica'dan Darwin Nunez'i kadrosuna katmak istiyor.
Sezonu iki kupayla tamamlayan Premier Lig ekibi Liverpool'da transfer çalışmaları sürüyor.
Times gazetesinde yer alan haberde, Merseyside ekibinin Bayern Münih'in Sadio Mane için yaptığı 25 milyon sterlinlik teklifin reddedildiği belirtildi.
Liverpool'un Senegalli yıldız için daha fazla bir ücret talep ettiği ifade edilirken Bayern Münih'in de daha iyi bir teklif sunmaya hazır olduğu kaydedildi.
Ülkesi Senegal'in milli takım kampında açıklamalarda bulunan Mane, "Herkes gibi ben de sosyal medyadayım ve konuşulanları görüyorum. Sanırım Senegallilerin %60-%70'i benim Liverpool'dan ayrılmamı istiyor. Onlar ne isterse onu yapacağım. Yakında göreceğiz. Acele etmesinler çünkü yakında hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
MANE'NİN YERİNE NUNEZ
Öte yandan haberde, Liverpool'un Sadio Mane'nin yerine Benfica'dan Darwin Nunez'i kadrosuna katma istediği belirtildi. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Darwin Nunez'le Manchester United'la birlikte çok sayıda kulübün de ilgilendiği kaydedildi.
Bu sezon 41 maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, 34 kez ağları havalandırdı.
Video Haberler
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'