Liverpool takımdan ayrılacak Sadio Mane'nin yerine Darwin Nunez'i düşünüyor

06 Haziran 2022 Pazartesi, 16:32

Sezonu iki kupayla tamamlayan Premier Lig ekibi Liverpool'da transfer çalışmaları sürüyor.

Times gazetesinde yer alan haberde, Merseyside ekibinin Bayern Münih'in Sadio Mane için yaptığı 25 milyon sterlinlik teklifin reddedildiği belirtildi.

Liverpool'un Senegalli yıldız için daha fazla bir ücret talep ettiği ifade edilirken Bayern Münih'in de daha iyi bir teklif sunmaya hazır olduğu kaydedildi.

Ülkesi Senegal'in milli takım kampında açıklamalarda bulunan Mane, "Herkes gibi ben de sosyal medyadayım ve konuşulanları görüyorum. Sanırım Senegallilerin %60-%70'i benim Liverpool'dan ayrılmamı istiyor. Onlar ne isterse onu yapacağım. Yakında göreceğiz. Acele etmesinler çünkü yakında hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MANE'NİN YERİNE NUNEZ

Öte yandan haberde, Liverpool'un Sadio Mane'nin yerine Benfica'dan Darwin Nunez'i kadrosuna katma istediği belirtildi. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Darwin Nunez'le Manchester United'la birlikte çok sayıda kulübün de ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon 41 maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, 34 kez ağları havalandırdı.