Liverpool Teknik Direktör Jürgen Klopp'tan fikstür tepkisi!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:07

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:07

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Burnley'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Liverpool'un oyun tarzını bulmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir oyun oynadık ama son dakikalara sadece 1-0 önde girdik. İkinci golü, belkide maçın bizim için en zor anında attık. Bunlar futbolda olan şeyler" dedi.

"ÇOCUKLARA 2 GÜN İZİN VERDİM"



Klopp, "Son maçlarda çok fazla gol pozisyonu ürettik ama bunların çoğunu değerlendiremedik. 10 günde 4 maç oynadık. Bunu bir şekilde atlatmamız lazım. Bir sonraki maça kadar 5 günümüz var. Çocuklara 2 gün izin verdim" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Çok iyi bir kombinasyon yakaladık. Genel olarak tam istediğimiz gibiydik" açıklamasını yaptı.