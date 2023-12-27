Liverpool Teknik Direktör Jürgen Klopp'tan fikstür tepkisi!
Deplasmanda karşılaştığı Burnley'yi 2-0 mağlup eden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "Son maçlarda çok fazla gol pozisyonu ürettik ama bunların çoğunu değerlendiremedik. 10 günde 4 maç oynadık. Bunu bir şekilde atlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Burnley'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Liverpool'un oyun tarzını bulmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir oyun oynadık ama son dakikalara sadece 1-0 önde girdik. İkinci golü, belkide maçın bizim için en zor anında attık. Bunlar futbolda olan şeyler" dedi.
"ÇOCUKLARA 2 GÜN İZİN VERDİM"
Klopp, "Son maçlarda çok fazla gol pozisyonu ürettik ama bunların çoğunu değerlendiremedik. 10 günde 4 maç oynadık. Bunu bir şekilde atlatmamız lazım. Bir sonraki maça kadar 5 günümüz var. Çocuklara 2 gün izin verdim" ifadelerini kullandı.
Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Çok iyi bir kombinasyon yakaladık. Genel olarak tam istediğimiz gibiydik" açıklamasını yaptı.
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