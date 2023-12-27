Liverpool Teknik Direktör Jürgen Klopp'tan fikstür tepkisi!

Deplasmanda karşılaştığı Burnley'yi 2-0 mağlup eden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "Son maçlarda çok fazla gol pozisyonu ürettik ama bunların çoğunu değerlendiremedik. 10 günde 4 maç oynadık. Bunu bir şekilde atlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:07
Liverpool Teknik Direktör Jürgen Klopp'tan fikstür tepkisi!
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Burnley'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Liverpool'un oyun tarzını bulmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir oyun oynadık ama son dakikalara sadece 1-0 önde girdik. İkinci golü, belkide maçın bizim için en zor anında attık. Bunlar futbolda olan şeyler" dedi.

"ÇOCUKLARA 2 GÜN İZİN VERDİM"

Klopp, "Son maçlarda çok fazla gol pozisyonu ürettik ama bunların çoğunu değerlendiremedik. 10 günde 4 maç oynadık. Bunu bir şekilde atlatmamız lazım. Bir sonraki maça kadar 5 günümüz var. Çocuklara 2 gün izin verdim" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Çok iyi bir kombinasyon yakaladık. Genel olarak tam istediğimiz gibiydik" açıklamasını yaptı.


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