Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp: 'Manchester City, şampiyon olur!'
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Manchester City ile girdikleri şampiyonluk yarışı için konuştu. Alman teknik direktör, Manchester City'nin puan kaybetmesinin düşük ihtimal olduğunu söyledi.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, ligdeki şampiyonluk yarışı için açıklamada bulundu.
Premier Lig'de salı günü Southampton ile maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Alman menajer, "Manchester City, en son ne zaman üst üste puan kaybetti bilmiyorum. Ayrıca, Manchester City ile son haftada karşılaşacak Aston Villa'nın hafta içi de maçı var. Aston Villa, bu sıklıkta oynamaya alışık değil, Manchester City'nin puan kaybetmesini beklemiyorum" dedi.
Chelsea ile FA Cup Finali'nde 120 dakika oynamalarını da değerlendiren Klopp, "120 dakikanın ardından futbolcuların sakin kalmasına ihtiyacınız var. Southampton, bizi yenmeye çalışacaktır, bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de bir maçı eksik Liverpool'un 86 puanı bulunuyor. Lider Manchester City'nin puanı ise 90. Manchester City, son haftada Aston Villa ile kendi sahasında karşılaşacak. Liverpool ise salı günü Southampton deplasmanına konuk olduktan sonra pazar günü Wolverhampton'ı ağırlayacak.
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