Çaykur Rizespor Sebastian Holmen'in takımdan ayrıldığını açıkladı

Çaykur Rizespor, 30 yaşındaki defans oyuncusu Sebastian Holmen ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:11
Çaykur Rizespor Sebastian Holmen'in takımdan ayrıldığını açıkladı
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Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-mavili takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Rasmus Sebastian Holmen ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır.

Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Süper Lig'de 33 maça çıkan stoper oyuncusu, takımına 1 asistlik katkı sağladı. 


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