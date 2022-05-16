Çaykur Rizespor Sebastian Holmen'in takımdan ayrıldığını açıkladı
Çaykur Rizespor, 30 yaşındaki defans oyuncusu Sebastian Holmen ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Yeşil-mavili takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Rasmus Sebastian Holmen ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır.
Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."
Profesyonel futbolcumuz Rasmus Sebastian Holmen ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 16, 2022
Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/9V668G45p5
Süper Lig'de 33 maça çıkan stoper oyuncusu, takımına 1 asistlik katkı sağladı.
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