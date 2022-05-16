Çaykur Rizespor Sebastian Holmen'in takımdan ayrıldığını açıkladı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:11

Çaykur Rizespor, Sebastian Holmen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-mavili takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Rasmus Sebastian Holmen ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır.

Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Profesyonel futbolcumuz Rasmus Sebastian Holmen ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır.



Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/9V668G45p5 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) May 16, 2022

Süper Lig'de 33 maça çıkan stoper oyuncusu, takımına 1 asistlik katkı sağladı.