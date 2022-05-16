Teknik direktör Çağdaş Atan'dan Samsunspor açıklaması: Aynı sayfada buluşamadık

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:59

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor daha önce prensipte anlaştığı teknik direktör Çağdaş Atan ile görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Sayın Çağdaş Atan ile devam eden görüşmelerimiz neticesinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle, karşılıklı iyi niyet çerçevesi içinde anlaşılarak görüşmelerimiz sonlandırılmıştır. Sayın Çağdaş Atan'a gösterdikleri anlayış için teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan, Samsunspor ile yaptıkları görüşmelerde anlaşma sağlayamadıklarını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor yönetiminden teknik direktörlük pozisyonu için teklif aldığımda, takımın hangi ligde olduğunu dahi düşünmeden görüşmeyi kabul ettim. Gerek Samsunspor'un köklü geçmişi, gerekse şehrin potansiyeliyle burası bulunduğu ligden bağımsız, büyük bir camia. Yönetim kurulu ile yaptığımız görüşmelerde, ekibimizle birlikte aklımızdaki futbolu anlatıp, üç yıllık bir plan sunduk. Bu plana göre oyun ve kadro olarak ilk sezondan itibaren temelleri kuvvetli atıp, ikinci sezonda Süper Lig'deki yerimizi sağlamlaştırıp, üçüncü sezon Avrupa kupalarına katılma pozisyonu için yarışan bir Samsunspor hayal ettik. Bu hayalin peşinden koşabilmek için, yaz dönemleri büyük hamleler yapmak yerine, kurduğumuz kadronun üstüne küçük eklemelerle üç sezonda oyunu mükemmelleştirmenin doğru olduğunu anlattık. Kadro yapısı ve çalışma prensipleri detaylarındaki görüşmelerimiz devam ederken, Yılport Samsunspor yönetim kuruluyla aynı sayfada buluşamadık.

Öncelikle beni ve ekibimi bu değerli kulübe layık bulup görüşmeye davet eden Yılport Samsunspor yönetimine saygılarımı sunarım. Görüşmelerimiz devam ederken, prensipte anlaştığımız yönünde çıkan haberlerin doğrultusunda büyük teveccühünü gördüğüm Samsunspor taraftarına da teşekkür ediyorum.

Saygılarımla; Çağdaş Atan"