Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 11:46
Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı West Ham United ile 2-2 berabere kalmıştı.

Tottenham ise Chelsea deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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