Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı West Ham United ile 2-2 berabere kalmıştı.
Tottenham ise Chelsea deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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