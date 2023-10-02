Liverpool, 'VAR skandalı' için harekete geçti

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'a 2-1 mağlup olan Liverpool, VAR kayıtları için başvuru yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 20:27
Liverpool, 'VAR skandalı' için harekete geçti
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Liverpool, Cumartesi günkü tartışmalı Tottenham Hotspur yenilgisi sonrasında VAR odasındaki ses kayıtlarını almak için resmi bir talepte bulundu.

Başkentte son dakikada 2-1 mağlup olan Liverpool, Curtis Jones ve Diogo Jota'nın oyundan atılmasının ardından maçı dokuz kişiyle tamamlamıştı.

Ancak Liverpool, PGMOL'den maç görevlilerinin oyundaki ses kayıtlarını alması için resmi bir talepte bulunduktan sonra ileri adımlar attı.

Ses kaydı, Luis Diaz'ın golüne izin verilmeyen 'önemli insan hatası' sırasında hakem Simon Hooper ile VAR Darren England arasında konuşulanları ve Curtis Jones'un görevden alınması kararı da dahil olmak üzere diğer çekişmeli olayları ortaya çıkaracak.


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