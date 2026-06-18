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Liverpool, Victor Munoz transferini resmen açıkladı!

Liverpool, Victor Munoz transferini resmen açıkladı!

18.06.2026 23:54:00
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Cumhuriyet Spor
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Liverpool, Victor Munoz transferini resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Osasuna forması giyen 22 yaşındaki İspanyol oyuncu Victor Munoz'u renklerine bağladı.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sağ kanat bölgesine takviyede bulundu.

İngiltere temsilcisi, Osasuna forması giyen 22 yaşındaki Victor Munoz ile anlaşma sağladı.

BONSERVİS ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Liverpool'un Victor Munoz transferi için 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Öte yandan transferin, çalışma izni ve uluslararası onay sürecinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacağı bildirildi.

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DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA TAKIMA KATILACAK

Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı kadrosunda yer alan oyuncunun sağlık kontrollerini ABD'nin Tennessee eyaletinde tamamladığı ve uzun vadeli sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Victor Munoz, teknik direktör Andoni Iraola'nın göreve gelmesinin ardından Liverpool'un ilk transferlerinden biri oldu. Genç futbolcu, milli takım görevini tamamladıktan sonra yeni takımına katılacak.

36 MAÇTA 12 GOLE KATKI

İspanya Milli Takımı ile iki maça çıkan Munoz, mart ayında Sırbistan karşısında çıktığı ilk maçta gol atarak dikkat çekmişti.

Genç oyuncu, geçen sezon Osasuna formasıyla 36 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Munoz, geçen yaz Osasuna'ya transfer olmuştu.  

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