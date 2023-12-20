Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 15:03
Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Jügen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Liverpool, bir önceki turda Bournemouth deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Arsenal'ı 3-1 mağlup etmişti.


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