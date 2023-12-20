Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Jügen Klopp yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Liverpool, bir önceki turda Bournemouth deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
West Ham United ise kendi sahasında ağırladığı Arsenal'ı 3-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu
- 'Haddini aşan cümleler...'
- Yerlikaya'dan 'Dilan Polat' telefonu
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- Arda Güler'in arabası modifiye edildi, menzili arttı
- Acemoğlu, ekonomik gidişatı değerlendirdi
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- Çocukları Said Nursi gibi giydirdiler!
- Çocuklarımız kimin elinde
- İYİ Parti'de bir istifa daha!