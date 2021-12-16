Liverpool'a Fabinho ve Jones'dan sonra bu sefer de yıldız oyuncudan kötü haber

16 Aralık 2021 Perşembe, 23:22

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre takımın yıldız isimlerinden Virgil van Dijk, Fabinho ve Curtis Jones'un yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan bu 3 futbolcu, bugün oynanacak Newcastle maçında forma giyemeyecek.

SÜREKLİ TEST YAPILACAK

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 Covid-19 vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen Covid-19 salgını nedeniyle oyuncuların her gün Covid-19 testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

