Liverpool'a Fabinho ve Jones'dan sonra bu sefer de yıldız oyuncudan kötü haber
İngiltere'de artan Covid-19 vakaları Premier Lig'i etkilemeye devam ediyor. Liverpool'da 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre takımın yıldız isimlerinden Virgil van Dijk, Fabinho ve Curtis Jones'un yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Covid-19 testi pozitif çıkan bu 3 futbolcu, bugün oynanacak Newcastle maçında forma giyemeyecek.
SÜREKLİ TEST YAPILACAK
Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 Covid-19 vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen Covid-19 salgını nedeniyle oyuncuların her gün Covid-19 testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.
Video Haberler
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu
- 'Nerede duracağı belli değil'