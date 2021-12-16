PFDK kararlarını açıkladı, Beşiktaş'a Kaysersipor maçından dolayı ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Beşiktaş'a 148 bin lira ceza kesmesinin yanı sıra Göztepe'nin Çaykur Rizespor müsabakasında kırmızı kart gören Halil Akbunar'a da 1 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a 2 farklı ihlalden toplamda 148 bin lira ceza kesti.
Kurul ayrıca; Demir Grup Sivasspor'a 125 bin lira, Adana Demirspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 32'şer bin lira para cezası kesti.
HALİL'E BİR MAÇ MEN
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında kırmızı kart gören Halil Akbunar'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verildiği bildirildi.
Ayrıca Beşiktaş, Gaziantep FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.
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