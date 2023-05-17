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Liverpool'a veda edecek 4 isim belli oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak 4 ismi resmen duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 20:20
Liverpool'a veda edecek 4 isim belli oldu!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada; Naby Keita, James Milner, Roberto Firmino ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmelerini tamamlamalarının ardından bu yaz takımdan ayrılacağı belirtildi.

Roberto Firmino

ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Liverpool, ayrıca söz konusu 4 isim için Anfield Road'da bir veda töreni düzenleneceğini duyurdu.

Liverpool'dan ayrılacak isimlerden Roberto Firmino ve Naby Keita'nın adı Galatasaray ile anılıyor. James Milner'ın ise Premier Lig ekiplerinden Brighton'a imza atması bekleniyor.


Roberto Firmino Naby Keita James Milner Alex Oxlade-Chamberlain liverpool

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