Liverpool'da kale Loris Karius'a emanet
Koronavirüs vakaları sebebiyle geçen hafta Chelsea karşılaşmasına Jurgen Klopp ve üç futbolcudan yoksun çıkan İngiliz ekibi Liverpool'da, Lig Kupası yarı finalinde mücadele edeceği Arsenal maçında kaleyi eski Beşiktaşlı Loris Karius'un koruyabileceği öğrenildi.
İngiliz ekibi Liverpool'da koronavirüs krizi devam ederken The Guardian'da yer alan habere göre, Liverpool, takımda artan koronavirüs vakaları sebebiyle Arsenal ile 6 Ocak'ta oynanması planlanan İngiltere Lig Kupası yarı final maçının ertelenmesi talebinde bulundu.
Liverpool'un ertelenme talebi kabul edilmediği takdirde, koronavirüs semptomları gösteren kaleciler Alisson Becker, Caoimhin Kelleher ve Adrian'ın yerine kalede Loris Karius'un görev alabileceği iddia edildi.
Liverpool, takımda artan koronavirüs vakaları sebebiyle salı günkü antrenmanı iptal ederken İngiltere Futbol Ligi Kurumu (EFL), ertelenme başvurusunun en yakın zamanda yanıtlanacağını açıkladı.
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