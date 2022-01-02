Liverpool'da 3 pozitif vaka daha

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 3 futbolcunun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2022 Pazar, 21:02
Liverpool'da 3 pozitif vaka daha
Abone Ol google-news

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da COVID-19 testi pozitif çıkan sayısı artıyor.

Chelsea maçının hemen öncesinde yapılan açıklamaya göre Liverpool'da kaleci Alisson Becker, savunma oyuncusu Joel Matip ve hücumcu Roberto Firmino'nun COVID-19 testleri "şüpheli" bir şekilde pozitif çıktı. Bu 3 futbolcu bundan dolayı Chelsea maçı kadrosundan çıkarıldı.

Liverpool'da dün de teknik direktör Jürgen Klopp'un korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmış, Alman teknik adamın Chelsea maçında takımının başında yer alamayacağı bildirilmişti.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler