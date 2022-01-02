Liverpool'da 3 pozitif vaka daha

02 Ocak 2022 Pazar, 21:02

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da COVID-19 testi pozitif çıkan sayısı artıyor.

Chelsea maçının hemen öncesinde yapılan açıklamaya göre Liverpool'da kaleci Alisson Becker, savunma oyuncusu Joel Matip ve hücumcu Roberto Firmino'nun COVID-19 testleri "şüpheli" bir şekilde pozitif çıktı. Bu 3 futbolcu bundan dolayı Chelsea maçı kadrosundan çıkarıldı.

Liverpool'da dün de teknik direktör Jürgen Klopp'un korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmış, Alman teknik adamın Chelsea maçında takımının başında yer alamayacağı bildirilmişti.



