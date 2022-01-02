Liverpool'da 3 pozitif vaka daha
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 3 futbolcunun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'da COVID-19 testi pozitif çıkan sayısı artıyor.
Chelsea maçının hemen öncesinde yapılan açıklamaya göre Liverpool'da kaleci Alisson Becker, savunma oyuncusu Joel Matip ve hücumcu Roberto Firmino'nun COVID-19 testleri "şüpheli" bir şekilde pozitif çıktı. Bu 3 futbolcu bundan dolayı Chelsea maçı kadrosundan çıkarıldı.
Liverpool'da dün de teknik direktör Jürgen Klopp'un korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklanmış, Alman teknik adamın Chelsea maçında takımının başında yer alamayacağı bildirilmişti.
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