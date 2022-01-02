Lukaku, Liverpool maçının kadrosundan çıkarıldı
İtalyan kulübü Inter’e geri dönmek istediğini açıklayan ve hocası Thomas Tuchel ile görüş ayrılığı yaşayan Romelu Lukaku’nun Liverpool karşılaşmasında oynamayacağı öne sürüldü.
ABD merkezli haber sitesi The Athletic’e göre, İngiliz ekibi Chelsea’nin deneyimli golcüsü Romelu Lukaku, Liverpool karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
28 yaşındaki Belçikalı golcü, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda bir gün eski takımı Inter’e geri döneceğini söylemiş ve bu sebeple hocası Tuchel tarafından eleştirilmişti.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da ise teknik direktör Jurgen Klopp ile birlikte üç futbolcunun bu akşam oynanacak Chelsea karşılaşması öncesi yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
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