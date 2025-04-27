Liverpool, şampiyonluk için sahada!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:34

Güncelleme: 27.04.2025 - 13:34

Premier Lig'de 2024/25 sezonunun şampiyonu bugün belli olabilir. Jürgen Klopp'un ayrılığının ardından Arne Slot'la anlaşan Liverpool, Anfield'da Tottenham'ı konuk edecek. Merseyside ekibine şampiyonluk için Tottenham karşısında 1 puan yeterli olacak.

Son şampiyonluğunu Klopp'la birlikte pandemi sezonunda kazanan Liverpool, bu sezon şampiyon olması halinde Premier Lig'de ilk kez seyircisi önünde şampiyonluk kutlaması yaşayacak. 2019/20 sezonundaki şampiyonluk, pandemi önlemleri nedeniyle stadyumda seyircisiz olarak gerçekleşmişti.

Jürgen Klopp sonrasında teknik direktörlük için Arne Slot'la anlaşan Liverpool, Hollandalı çalıştırıcıyla ilk sezonunda çift kupanın kapısından döndü. F.A. Cup'a 4. turda, Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda eden Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nı finalde kaybetti. Arne Slot'un ekibi finalde Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig'de sezonu Ipswich Town galibiyetiyle açan Liverpool, ilk iç saha maçında Brentford engelini de 2-0'la geçti. Sonraki hafta derbide Manchester United'ı deplasmanda yenen Merseyside temsilcisi, ligin 4. haftasındaki Nottingham Forest maçında sezonun ilk yenilgisini aldı.

Anfield'da Nottingham Forest'ın tarihi galibiyeti konuk ekibe 55 yıl sonra Liverpool deplasmanında 3 puanı getirirken bu mağlubiyet Arne Slot'un takımı için yenilmezlik serisinin başlangıcı oldu. Liverpool, sahasında Nottingham Forest'a kaybettiği karşılaşmanın ardından ligdeki 26 maçta yenilmezken 19 galibiyet ve 7 yenilgi elde etti.

Liverpool'un Premier Lig'deki 26 maçlık yenilmezlik serisi Londra'daki Fulham deplasmanında sona erdi ve Merseyside ekibi bu sezonki ikinci yenilgisini 3-2'lik skorla aldı. Sonrasındaki iki maçı kazanan Liverpool, ligin bitimine 5 hafta kala konuk edeceği Tottenham karşısında tarihinin 20. şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

1992/93 sezonunda kurulan Premier Lig'deki ilk şampiyonluğunu 2020'de kazanan Liverpool, bu sezonki şampiyonlukla Premier Lig'deki ikinci kupasına ulaşacak. Premier Lig dönemi öncesinde 18 şampiyonluğu bulunan Liverpool, şampiyonluk sayısını 20 yapıp Manchester United'ın rekoruna ortak olacak.

KUPA TÖRENİ BUGÜN OLMAYACAK

Liverpool, bugün şampiyonluğunu ilan etse de kupasını son iç saha maçında alacak. Premier Lig kurallarına göre şampiyon olan takım için kupa töreni son iç saha maçının ardından yapılıyor. Liverpool bu sezon evindeki son maçını 25 Mayıs Pazar günü F.A. Cup finalisti Crystal Palace'a karşı oynayacak ve kupayı o gün kaldırabilecek.

ŞAMPİYONLUKTA DEV GELİR

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City, toplamda yaklaşık 176 milyon Sterlin'lik bir geliri kasasına koydu. Liverpool'un bu sezon Manchester City'yi geride bırakması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon ligi üçüncü sırada bitiren Liverpool 171 milyon Sterlin gelir elde etmişti.

SALAH'IN KARİYER SEZONU

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Roma'dan Liverpool'a 2017 yazında imza atan Salah, Merseyside ekibinde mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk yaşadı. Bu sezon 47 maça çıkan yıldız futbolcu 32 gol ve 23 asist kaydetti.

SALAH VE VAN DIJK'A YENİ KONTRAT

Sezon başlarken Liverpool'da çözüm bekleyen en büyük sorunlardan biri, kontratları bitecek yıldız isimlerdi. Teknik direktör Arne Slot ve 3 futbolcu, sezon boyunca kontratla ilgili sorulara net bir yanıt vermezken belirsizlik bu ay çözüldü. İlk olarak Salah, ardından Van Dijk sezon sonunda bitecek sözleşmelerini 2027'ye kadar uzattı.

TRENT BELİRSİZLİĞİ

Liverpool altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold ise Salah ve Van Dijk'ın aksine takıma veda etmeye hazırlanıyor. Henüz yeni kontrata imza atmayan İngiliz sağ bekin sezon sonunda Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

ARNE SLOT TARİHE GEÇECEK

Liverpool, bu sezon şampiyon olması halinde Arne Slot, Premier Lig tarihinde ilk sezonunda şampiyon olan 5. teknik direktör olacak. Daha önce Jose Mourinho (Chelsea-2004/05), Carlo Ancelotti (Chelsea-2009/10), Manuel Pellegrini (Manchester City-2013/14) ve Antonio Conte (Chelsea-2016/17) bu başarıyı yakalayan isimler olmuştu.