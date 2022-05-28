Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane: 'İntikam peşinde koşmayacağız'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi takımın geçirdiği sezondan, sezon sonunda yaşanacak olası bir transfere kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınından Marca'ya konuşan Mane, "13 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir takıma karşı nasıl hazırlandınız?" sorusuna, "Kupayı kaç kez kazandıklarını bilmiyorum, dürüst olmak gerekirse bu çok da önemli değil zaten. Önemli olan tek şey cumartesi günü oynanacak maç. Bizim için sezonun en önemli maçı olacak ve tüm odağımızı bu maça vermiş durumdayız" cevabını verdi.

"İNTİKAM PEŞİNDE DEĞİLİM"

Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior için önlem alma konusuna değinen Mane, "Evet o çok hızlı bir oyuncu. Ancak bu benim için mühim bir konu değil. Umursadığım tek şey benim hızımı nasıl kullanıp Real Madrid savunmasına zarar verebileceğim" dedi.

"2018'de de Real Madrid ile finalde karşılaşmış ve 3-1 kaybetmiştiniz. İntikam peşinde olacak mısınız?" sorusuna Mane, "Hayır benim için intikam diye bir şey söz konusu değil. Kiev'deki finalde Real Madrid kazandı çünkü daha iyi olan taraf onlardı. Hem ben hem de takım arkadaşlarım çoktan o maçı unuttuk bile. Kiev'in üzerinden 4 yıl geçti ve artık çok daha tecrübeli bir takımız, bu gibi maçlarda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" cevabını verdi.

Geçen sezonu yorumlayan Senegalli yıldız, "En iyi sezonlarımdan birisi diyebilirim. Bunu söylememenin en büyük sebebi 2022 Afrika Kupası'nı kazanmış olmam. Hayatımın en önemli başarısıydı ve o kupayı kazanmış olmak beni Şampiyonlar Ligi finali öncesi motive etmeye yetiyor" dedi.

"EN MUTLU İNSAN OLURUM"

"Şu anda Real Madrid ile oynayacağınız finale odaklanmış durumdasın ancak sezon sonunda Real Madrid Başkanı Florentino Perez seni transfer etmek isterse ne dersin?" sorusuna Mane, "Güzel bir soru. Açıkçası şu anda tamamen finale odaklanmış durumdayım. Hem benim için hem de Liverpool taraftarları için bu finalden daha önemli bir şey yok. Bu maçı Liverpool için kazanmak adına her şeyi yapacağız" cevabını verdi.

Son olarak "Kupayı kazanabilirseniz Ballon d'Or kazanabileceğini düşünüyor musun?" sorusuna cevap veren Sadio Mane, "Takımdaki herkesin ortak düşüncesi olabildiğince kupa kazanmak. Bu sezon şu ana kadar 2 kupa kazandık ve maalesef ligi Manchester City'ye kaybettik. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim için çok özel olur, gerisi siz gazetecilerin bileceği iş (gülerek). Şaka bir yana Ballon d'Or'u kazanmak benim için müthiş olur. Dünyadaki en mutlu insan olurum" ifadelerini kullandı.

Sadio Mane, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 50 maçta 23 gol ve 2 asist kaydetti.