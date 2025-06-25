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Lobster Sailing Team’in hedefi Avrupa

Lobster Sailing Team’in hedefi Avrupa

25.06.2025 13:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Lobster Sailing Team’in hedefi Avrupa

Lobster Sailing Team, Bodrum Açıkdeniz Yelken Spor Kulübü (B.A.Y. K) tarafından organize edilen ve 7 ayaktan oluşan zorlu Kış Trofesi'ni ORC B1 sınıfında ilk sırada tamamladı.

Bodrum Açıkdeniz Yelken Spor Kulübü tarafından organize edilen ve 7 ayaktan oluşan zorlu Kış Trofesi'ni ORC B1 sınıfında ilk sırada tamamlayan Lobster Sailing Team’ın yeni hedefi Avrupa’da yelken açmak.

Ersen Dinç, Harun Atasoy, Ercan Erdil, Oray Dinç, Sinan Kayar, Ersin Küçük, Erhan Karaca, Yüce Öneyli, Güngör Sarı, Engin Yuvaktaş ve Bülent Kazıkoğlu’ndan oluşan Lobster Sailing Team, bu sezon GB Grup ve Geberit firmalarının desteği ile yarışıyor.


Lobster Sailing Team’in takım şefi Ersen Dinç, hedeflerinin Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil etmek olduğunu belirtirken, “Yelken bizim için tutku ve isteğimiz ülkemizin adını yurt dışında başarıyla temsil etmek. Bunun için de takım olarak çalışıyoruz. Yıl boyunca bizi destekleyen sponsorlarımız GB Grup ve Geberit’e teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

İlgili Konular: #Bodrum #yelken #Türkiye Yelken Federasyonu

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