Cumhuriyet Gazetesi Logo
Loic Meillard Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncü madalyasını kaptı!

Loic Meillard Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncü madalyasını kaptı!

16.02.2026 19:52:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Loic Meillard Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncü madalyasını kaptı!

İsviçreli sporcu Loic Meillard, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini erkekler slalom kategorisinde altın madalyaya uzandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın alp disiplini erkekler slalom kategorisinde İsviçreli Loic Meillard, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 10. gününde alp disiplini erkekler slalom yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Image

OLİMPYATLARDAKİ ÜÇÜNCÜ MADALYA

Loic Meillard, ilk yarışta 56.73, ikinci müsabakada 56.88 saniye olmak üzere 1 dakika 53.61'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. İsviçreli sporcu, oyunlardaki üçüncü madalyasını elde etti.

Avusturyalı Fabio Gstrein 0.35 saniye geride gümüş, Norveçli Henrik Kristoffersen ise 1.13 saniye farkla bronz madalya aldı.

İlgili Konular: #isviçre #Altın Madalya #2026 Kış Olimpiyat Oyunları

İlgili Haberler

Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı belli oldu!
Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın 4. haftasında oynanacak maçların programını duyurdu.
Breanna Stewart Fenerbahçe Opet'e geri döndü!
Breanna Stewart Fenerbahçe Opet'e geri döndü! Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Opet, 31 yaşındaki ABD'li oyuncu Breanna Stewart'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Oleksandr Zinchenko'dan Ajax'a kötü haber!
Oleksandr Zinchenko'dan Ajax'a kötü haber! Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax'ın 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zinchenko'nun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.