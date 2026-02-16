Oleksandr Zinchenko'dan Ajax'a kötü haber!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 19:23:00
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax'ın 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zinchenko'nun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.

Kış transfer döneminde Arsenal'dan Ajax'a katılan Ukraynalı savunmacı Oleksandr Zinchenko, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Cumartesi günü Fortuna Sittard karşısında oynanan ve Ajax'ın 4-1 kazandığı maçta Zinchenko, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

OLEKSANDR ZINCHENKO SEZONU KAPATTI

Sahadan sekerek ayrılan tecrübeli futbolcunun dizinden ameliyat olması gerektiği açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede Zinchenko'nun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu.

