Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakaların programı şöyle:
3 Mart Salı:
13.00 Fethiyespor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)
15.30 İstanbulspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray (Alanya Oba)
20.30 Rams Başakşehir FK - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
4 Mart Çarşamba:
14.30 Erzurumspor FK - Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor (Henüz belli değil)
5 Mart Perşembe:
20.30 Hesap.com Antalyaspor - Samsunspor (Corendon Airlines Park)
20.30 İkas Eyüpspor - Tümosan Konyaspor (Pendik)
20.30 Aliağa Futbol - Natura Dünyası Gençlerbirliği (Henüz belli değil)
20.30 Sipay Bodrum FK - Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)