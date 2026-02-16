Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 18:21:00
Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın 4. haftasında oynanacak maçların programını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre müsabakaların programı şöyle:

3 Mart Salı:

13.00 Fethiyespor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

15.30 İstanbulspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray (Alanya Oba)

20.30 Rams Başakşehir FK - Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

4 Mart Çarşamba:

14.30 Erzurumspor FK - Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Gaziantep)

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Tüpraş)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor (Henüz belli değil)

5 Mart Perşembe:

20.30 Hesap.com Antalyaspor - Samsunspor (Corendon Airlines Park)

20.30 İkas Eyüpspor - Tümosan Konyaspor (Pendik)

20.30 Aliağa Futbol - Natura Dünyası Gençlerbirliği (Henüz belli değil)

20.30 Sipay Bodrum FK - Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

İlgili Konular: #TFF #ziraat türkiye kupası #Fikstür

