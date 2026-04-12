Londra'daki dev maçta kazanan Manchester City! Zirve yarışında hata yapmadı...

12.04.2026 20:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Nico O'Reilly, 57. dakikada Marc Guehi ve 68. dakikada Jeremy Doku kaydetti.

Rayan Cherki, Manchester City'nin ilk 2 golünde asistleri yaparak maçın yıldızı oldu.

AESENAL İLE PUAN FARKI ALTIYA İNDİ

Bu sonuçla puanını 64'e yükselten Manchester City, 1 maç eksiğiyle Arsenal ile puan farkını 6'ya indirdi.

Son 5 haftada 4. mağlubiyetini alan Chelsea, 48 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇ

Manchester City, gelecek hafta Arsenal'ı Etihad'da ağırlayacak. Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.

