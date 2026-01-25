Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.01.2026 21:43:00
Londra'daki müthiş düelloda kazanan Manchester United!

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de 23. haftanın önemli karşılaşmasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Deplasmanda geriye düşen Manchester United, 2-1 öne geçti ama skoru koruyamadı. Arsenal durumu 2-2 yaptı fakat Manchester United yeniden sahneye çıktı ve mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. 

MICHAEL CARRICK 2'DE 2 YAPTI

Manchester United'da Ruben Amorim'in ardından göreve gelen Michael Carrick, Manchester City galibiyeti sonrası Arsenal'a karşı da galip gelerek 2'de 2 ile başladı.

Arsenal bu sezon ilk kez öne geçtiği bir maçı kaybetti.

LONDRA'DA MÜTHİŞ DÜELLO

Arsenal'in golleri 29. dakikada Lisandro Martinez (kendi kalesine) ve 84. dakikada Mikel Merino'dan geldi. 

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bryan Mbeumo, 50. dakikada Patrick Dorgu ve 87. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

DORGU MAÇA DAMGA VURDU

Manchester City karşısında 2-0'lık galibiyette son golü atan Patrick Dorgu, Arsenal deplasmanında da attığı şahane golle maça damga vuran isimlerden biri oldu. Ligde 22 maça çıkan 21 yaşında Dorgu, 3. golüne ulaştı.

ZİRVEDE FARK 4

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 38'e yükseltti. Lider Arsenal 50 puanda kaldı. Manchester City ve Aston Villa, 46'şar puanla Arsenal ile aradaki farkı 4'e düşürdü.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Leeds United'a konuk olacak. Manchester United, Fulham'ı ağırlayacak.

