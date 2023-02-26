Londra derbisinde gülen taraf Tottenham

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 18:47

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 18:47

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Tottenham ile Graham Potter'ın yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham 2-0 kazanırken goller; 46. dakikada Oliver Skipp ve 82. dakikada Harry Kane'den geldi.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta sadece 3 puan toplayıp 1 gol atan Chelsea 31 puanda kalırken, Tottenham 45 puana yükselerek UEFA Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Ayrıca Chelsea, ligdeki son deplasman galibiyetini 16 Ekim'de Aston Villa'ya karşı almıştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham deplasmanda Wolverhampton'a konuk olurken, Chelsea evinde Leeds United'ı ağırlayacak.