Londra derbisinde kazanan Chelsea!

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

Londra derbisinde kazanan Chelsea!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:56

Premier Lig'in 24. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea evinde Graham Potter'ın yönetimindeki West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

Stamford Bridge'de oynanan maçın ilk golünü konuk ekip West Ham adına 42. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri ise 64. dakikada Pedro Neto ve 74. dakikada Aaron Wan-Bissaka (kendi ağlarına) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 43'e yükseltirken, West Ham United 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea deplasmanda Brighton'a konuk olurken, West Ham evinde Brentford'u ağırlayacak.


Etiketler: #chelsea #west ham united #premier lig

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