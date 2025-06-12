Cumhuriyet Gazetesi Logo
Los Angeles FC kararını verdi: Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu!

Los Angeles FC kararını verdi: Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu!

12.06.2025 10:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Los Angeles FC kararını verdi: Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu!

Fenerbahçe'nin devre arasında satın alma opsiyonuyla MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder'in geleceği belli oldu.

Fenerbahçe'nin devre arasında satın alma opsiyonuyla MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder'in sarı lacivertli ekibe dönecek.

MLS ekibi Los Angeles FC, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder ile ilgili kararını verdi.

27 yaşındaki kanat oyuncusunu Fenerbahçe'den yarım sezonluğuna 1.2 milyon Euro kiralama ücreti karşılığında kadrosuna katan ABD ekibi, Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, Los Angeles FC ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle sarı lacivertli takıma geri dönecek.

Cengiz Ünder, yarım sezon forma giydiği Los Angeles FC'de 15 maça çıktı ve 611 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.


İlgili Konular: #fenerbahçe #cengiz ünder #los angeles fc

İlgili Haberler

Galibiyette başrol oynadı: Cengiz Ünder, ABD'ye damga vurdu!
Galibiyette başrol oynadı: Cengiz Ünder, ABD'ye damga vurdu! Los Angeles FC forması giyen Cengiz Ünder, St. Louis maçına damga vurdu. Oyuna girdikten sonra maçın seyrini değiştiren Cengiz Ünder, alınan galibiyette başrol oynadı.
Cengiz Ünder, MLS'te haftanın 11'ine seçildi
Cengiz Ünder, MLS'te haftanın 11'ine seçildi Los Angeles forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, haftanın 11'ine seçildi.
MLS ekibinden Cengiz Ünder kararı!
MLS ekibinden Cengiz Ünder kararı! Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan milli oyuncu Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye geri döneceği kaydedildi.