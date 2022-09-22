Luan Peres'in derbide sahada olup olmayacağı belli oldu

Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacı Luan Peres'in Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 13:56
Luan Peres'in derbide sahada olup olmayacağı belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi gruplarında perşembe günü oynanan Rennes maçında dizinden sakatlanan futbolcu herkesin yüreğini ağzına getirmişti. Koltuk değnekleriyle stattan ayrılan tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığın eşiğinden döndüğü öğrenildi. Bu yüzden de sağlık heyeti oyuncunun durumunu gün gün takip ediyor.

DERBİYE YETİŞMESİ ZOR

Milliyet'in haberine göre şu anki durumda Beşiktaş derbisine yetişmesi zor gözüken Peres'in, iyileşmesi durumunda ise riske edilmeme gibi bir düşünce de bulunuyor.


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