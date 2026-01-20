Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.01.2026 12:33:00
Lucas Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Uruguaylı futbolcu, ayrılık iddialarına ilişkin konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid maçı öncesi Galatasaray forması giyen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, takımdan ayrılacağına yönelik iddialara yanıt verdi. 

Torreira'nın açıklamaları şöyle:

"Son zamanlarda çok konuşuldu geleceğimle ilgili ben her zaman kalbimden konuştum. Maalesef son zamanlarda babam bazı sağlık problemleri yaşadı. Bu nedenle takıma fazla konsantre olamadım. Destek veren herkese teşekkür ederim. Ailenizden uzak olduğunuz zaman bu durumları kontrol etmek çok zor.

'HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ HAYATIMI SAHAYA KOYACAĞIM'

Buradan gittiğim zaman duyarsınız zaten, kendim söylerim. Ben bir şey söylemediğim sürece, ben buradayım. Her zaman olduğu gibi hayatımı sahaya koyacağım. Her topta bütün hayatımı ortaya koyarak mücadele edeceğim. Galatasaray'ın amaçlarına odaklanmak en önemlisi. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir ve bunu her zaman bildim ben."

