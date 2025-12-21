Galatasaray'da Lucas Torreira'dan kötü haber!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Maçta 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira cezalı duruma düştü.
Lucas Torreira ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Maçta 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira cezalı duruma düştü.
Lucas Torreira ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.