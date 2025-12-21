Galatasaray'da Lucas Torreira'dan kötü haber!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 21:39:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Maçta 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira cezalı duruma düştü.

Lucas Torreira ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

