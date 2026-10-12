Lucas Torreira'dan Barcelona açıklaması: 'Galatasaray böyle gecelere alışık'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'da Lucas Torreira, karşılaşma öncesinde TNT Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa maçının ardından Barcelona'yı ayrıntılı şekilde analiz ettiklerini belirten Uruguaylı orta saha, rakibin hücum gücüne karşı savunmada dikkatli olacaklarını ve doğru zamanda hücuma çıkmaya çalışacaklarını ifade etti.

"BARCELONA'YI ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK"

Barcelona'nın hem ligdeki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını incelediklerini belirten Torreira, şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa maçının ardından Barcelona'yı çok iyi analiz ettik. Ligde attıkları golleri, Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarını... Savunma yapıp kendi silahlarımızla doğru zamanda hücum etmeye çalışacağız."

"GALATASARAY BÖYLE GECELERE ALIŞIK"

Galatasaray'ın büyük maçlara alışık olduğunu vurgulayan Torreira, sarı-kırmızılı kulübe duyduğu sevgiyi de dile getirdi.

Uruguaylı futbolcu, "Galatasaray böyle gecelere alışık, geçmişte çok büyük maçlar kazandık. Kulübe çok büyük sevgi besliyorum ve oynadığım her maçta canım pahasına oynamaya ve bu formayı savunmaya devam edeceğim" dedi.