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Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması: 'Olacak gibi hissediyorum'

Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması: 'Olacak gibi hissediyorum'

26.05.2025 16:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması: 'Olacak gibi hissediyorum'

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldızı takan Galatasaray'da yıldız futbolcu Lucas Torreira, La Cocina de Kesman YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Torreira şu ifadeleri kullandı:

Bıkmadan tekrar edeceğim: Neredeyse tamamen Fernando Muslera sayesinde Galatasaray’a geldim. Ona ‘Nando, beni artık arama’ diyordum. Tatildeydim, sürekli arayıp Galatasaray’ın beni istediğini, antrenörün benimle görüşmek istediğini söylüyordu. Türkiye’ye gitme planım yoktu ama sonra Galatasaray’la sözleşme imzaladım. Asla pişman değilim. Bana kupa kaldırma şansı verdiler. Çok mutluyum.

Avrupa’da neredeyse 10 yıldır oynuyorum. Güney Amerika’da, özellikle Uruguay’da birinci ligde hiç oynayamadım. Bu benim için bir eksiklik. Ama gerçekten bilmiyorum… Futbolcular olarak geleceği planlamakta iyi değiliz. Çünkü futbolda her şey çok değişken, 6 ayda bir takım ya da ülke değiştiriyorsun. Bugün için hem anım hem geleceğim Galatasaray. En çok istediğim şey burada olmaktan keyif almak. Gelecek yıl ne olur bilmiyorum ama şu an buradayım ve mutluyum.

Boca dünyasını seviyorum, hoşuma gidiyor. Orada oynamayı isterdim. Bu, benim çocukluğumdan beri içimde olan bir arzu. Hiçbir zaman teklif almadım, bu yüzden umutlandırmak istemem ama kariyerimin bir noktasında olacak gibi hissediyorum.

Türkiye’nin en iyi takımı Galatasaray’ın bir parçasıyım. Çok mutluyum. Türkiye’nin en iyi liglerden biri olmadığını söyleyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim. Burada yaşananlar inanılmaz. Öyle büyük bir kulüpteyim ki; hangi ülkeye gidersek gidelim, her yerde taraftarımız var."


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