Lucas Torreira, performansıyla göz doldurdu!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 19:58

Güncelleme: 03.05.2025 - 19:58

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, son haftalardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.

Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 5'ünde fileleri havalandırdı.

Sivasspor ağlarını da havalandıran Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşamıştı.