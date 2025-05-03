Lucas Torreira, performansıyla göz doldurdu!

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Lucas Torreira, performansıyla göz doldurdu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 19:58

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, son haftalardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.

Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 5'ünde fileleri havalandırdı.

Sivasspor ağlarını da havalandıran Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşamıştı.


Etiketler: #Lucas Torreira #Mario Lemina #galatasaray

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