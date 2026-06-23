Lucas Torreira'dan dikkat çeken Boca Juniors açıklaması: 'Transfer fırsatı çıkarsa...'

Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, hakkındaki Boca Juniors ve transfer haberlerine yanıt verdi.

"ASLA YAKIN OLMADIM"

Son zamanlarda Boca Juniors'a transferinin yakın olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Asla, asla yakın olmadım ve herkes ne olduğunu biliyor" dedi.

Boca Juniors ile son dönemde adının çok sık geçtiği hatırlatılan Torreira, "Evet, konuşuldu ama bazen olaylar gelişirken abartılı haberler çıkar. Tabii ki şu an içinde bulunduğum gerçeklerin de farkındayım. Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var, önümde doldurmam gereken 2 yıl daha var. Amacım orada kalıp elimden geldiğince devam etmek" sözlerini sarf etti.

'TRANSFER FIRSATI ÇIKARSA ÇOK İSTERİM'

Galatasaray ile ilgili sözlerine rağmen gelecekte Boca Juniors'a da kapıyı kapatmayan 30 yaşındaki futbolcu, "Bir gün Boca Juniors'a transfer fırsatı çıkarsa çok isterim, olmazsa da ne yapalım" diye konuştu.

MAURO ICARDI SÖZLERİ

Önceki günlerde Icardi ile paylaşım yapan ve "Kalıyor." diyen Torreira, Arjantinli golcü için bu kez, "Dürüst olmak gerekirse Mauro Icardi, herhangi bir takıma uyum sağlayabilecek harika bir forvet ama Arjantin'e dönmeyi düşünmüyor. Galatasaray ile sözleşmesi bitti ve hepimizin dilediği şey, takım için ifade ettiği anlamdan dolayı yeni bir sözleşme imzalaması" dedi.

Lucas Torreira, "Icardi'nin hayatı biraz çalkantılı. Burada China Suarez, Wanda gibi olaylarla işlerin nasıl karmaşa içinde olduğunu biliyorsunuz. Siz Arjantinliler o tarafta bunları biraz daha yakından yaşıyorsunuz ama ben onunla İstanbul'dayım ve o harika bir insan. Şu an onu yanında çok iyi biriyle görüyorum, tadını çıkarıyor ve benim en çok istediğim şey arkadaşımı iyi görmek. Vereceği karar onun için en iyisi olacaktır, ona her zaman destek olmak önemli" sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da önceki sezon 46 maçta süre bulan Lucas Torreira, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.