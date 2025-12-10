Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 01:23:00
Cumhuriyet Spor
Lucas Torreira'dan mağlubiyet açıklaması: 'Çok kızgın ve rahatsızız'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira maçın ardından görüşlerini aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Maçın hemen ardından Galatasaraylı Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KIZGIN VE RAHATSIZIZ"

Kızgın ve rahatsız olduklarını dile getiren Torreira, "Açıkçası çok kızgın ve rahatsızız bu durumdan. İlk yarıda çok iyi bir oyun ve şanslar vardı. Onları atsak farklı bir hikaye olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık ve çok fırsat verdik. Duran toptan gol yedik. Üst üste iki mağlubiyet, takımın hak ettiği bir şey değil. Hak ettiğimiz yerin altındayız Şampiyonlar Ligi'nde. Çalışmaya devam etmeli ve bu durumdan çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #Lucas Torreira

