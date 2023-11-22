‘Lucas Torreira, Devrim Özkan’la evleniyor’ iddiası! Devrim Özkan'dan açıklama geldi
İddialara göre, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu sevgilisi Devrim Özkan Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturmayı planlıyor.
Galatasaray’ın yıldız futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu sevgilisi Devrim Özkan’ın evleneceği iddia edildi.
Takvim'in haberine göre, Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Çift, İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacak.
Çiftin daha önce Uruguaylı futbolcu Torreira'nın ‘şartlı evlilik’ teklifi yüzünden ayrıldığı ve Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı üzerinde tepki gösterdiği de iddialar arasındaydı.
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özkan, söz konusu iddiaya yönelik açıklama yaptı. Özkan evlilik iddialarını yalanladı.
Özkan "Siz yalan haber yapmaktan yorulmuyorsanız, ben de sizinle tek tek dava sürecine girmekten yorulmuyorum bilesiniz!" dedi.
Siz yalan haber yapmaktan yorulmuyorsanız,— Devrim Özkan (@_devrimozkan) November 22, 2023
ben de sizinle tek tek dava sürecine girmekten yorulmuyorum bilesiniz!
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