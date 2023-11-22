‘Lucas Torreira, Devrim Özkan’la evleniyor’ iddiası! Devrim Özkan'dan açıklama geldi

İddialara göre, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu sevgilisi Devrim Özkan Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturmayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 14:36
‘Lucas Torreira, Devrim Özkan’la evleniyor’ iddiası! Devrim Özkan'dan açıklama geldi
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Galatasaray’ın yıldız futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu sevgilisi Devrim Özkan’ın evleneceği iddia edildi. 

Takvim'in haberine göre, Süper Lig sezonunun bitmesinin ardından nikah masasına oturacak. Çift, İstanbul ve Uruguay olmak üzere iki düğün yapacak.

Çiftin daha önce Uruguaylı futbolcu Torreira'nın ‘şartlı evlilik’ teklifi yüzünden ayrıldığı ve Özkan, Torreira'nın "Oyunculuğu bırak gel seni sultanlar gibi yaşatayım" şeklindeki yaklaşımı üzerinde tepki gösterdiği de iddialar arasındaydı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özkan, söz konusu iddiaya yönelik açıklama yaptı. Özkan evlilik iddialarını yalanladı.

Özkan "Siz yalan haber yapmaktan yorulmuyorsanız, ben de sizinle tek tek dava sürecine girmekten yorulmuyorum bilesiniz!" dedi.


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