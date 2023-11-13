Uruguay'dan Muslera ve Torreira'ya kötü haber!
Uruguay Milli Takımı'nın Arjantin ve Bolivya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira dahil edilmedi.
Uruguay Milli Takımı'nın Arjantin ve Bolivya ile oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu.
Kadroda Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Lucas Torreira yer almadı.
Öte yandan Gremio ile iyi bir çıkış yakalayan 36 yaşındaki Luis Suarez 1 yıllık aranın ardından yeniden kadroya çağrıldı.
Uruguay'ın Arjantin ve Bolivya maçları kadrosu şu şekilde:
?? ????????????????????— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 13, 2023
Lista de jugadores citados por Marcelo Bielsa para los partidos frente a Argentina y Bolivia.
?? Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/MBkpeZJyVV
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